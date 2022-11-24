Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan SMA açıklaması

24 Kasım 2022 Perşembe, 22:11

Sağlık Bakanı Koca, "HPV tanı kitleri için TÜSEB'i görevlendirdik. Alt yapıyı değerlendirerek, yerli üretim HPV kitinin kullanıma alınmasını sağlayacağız" ifadelerine yer verdi.

Koca, 27 bin sözleşmeli hekimin en geç 15 Ocak'a kadar açıktan atamasının yapılacağını bildirdi.

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