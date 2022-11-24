Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan SMA açıklaması
Son dakika gelişmesi... Sağlık Bakanı Koca, "(SMA) Bilim Kurulumuz, oral kullanımı olan etkisini göstermiş ikinci bir ilacın kullanımını önerdi. Bu ilacın kullanıma alınması için işlemleri başlattık" dedi.
Sağlık Bakanı Koca, "HPV tanı kitleri için TÜSEB'i görevlendirdik. Alt yapıyı değerlendirerek, yerli üretim HPV kitinin kullanıma alınmasını sağlayacağız" ifadelerine yer verdi.
Koca, 27 bin sözleşmeli hekimin en geç 15 Ocak'a kadar açıktan atamasının yapılacağını bildirdi.
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