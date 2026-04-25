Sağlık Bakanlığı tarafından kullanılan 55 taşınmazın ardından 32 ildeki 71 taşınmaz daha özelleştirme kapsamına alındı: Ne var ne yoksa satıyorlar!

Mart ayında yayınlanan kararla yurt genelinde içerisinde eski hastanelerin de bulunduğu Sağlık Bakanlığı’nın kullanımındaki 55 taşınmaz özelleştirme kapsamına alınmıştı. İktidar dün yeni özelleştirme kararları yayınladı. Mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı olan yurt genelindeki 71 taşınmaz daha özelleştirme kapsamına alındı. Özelleştirilecek yerler arasında daha önce hastane olarak da kullanılan yerler de var. Sağlık Bakanlığı tarafından kullanılan hizmet binaları, sağlık merkezleri. İçlerinde yapılar da bulunan taşınmazlar bahçeleri ile birlikte kent merkezlerinde geniş alanlar. Bazıları hâlâ sağlık merkezi olarak kullanılıyor görünüyor. Özelleştirme kapsamındaki yerler değerli araziler.

2028 SONUNA KADAR

Özelleştirme işlemi, “satış, kiralama” gibi çeşitli yöntemlerlerle gerçekleştirilecek. Özelleştirme işlemleri 31 Aralık 2028 tarihine kadar tamamlanacak. Özelleştirmeden elde edilecek gelir, giderler düşüldükten sonra Sağlık Bakanlığı tarafından yenileme yatırımları ve yeni sağlık tesislerinin finansmanında kullanılmak üzere Hazine ve Maliye Bakanlığı nezdinde Sağlık Bakanlığı adına açılacak hesaba aktarılacak.

32 İLDE 71 TAŞINMAZ!

Özelleştirme kapsamına alınan 71 taşınmazın olduğu 32 il şöyle:

Adana, Afyonkarahisar, Ağrı, Amasya, Ankara, Artvin, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Edirne, Elazığ, Eskişehir, Isparta, İstanbul, Kahramanmaraş, Karabük, Kars, Kastamonu, Kırklareli, Konya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Sakarya, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon ve Tunceli.

MALİYE’YE YENİ BİNA

Mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı Ankara Çankaya Karakusunlar Mahallesi’nde bulunan taşınmazlar da özelleştirme kapsamına alındı. Bu özelleştirme işlemi de 2028 yılı sonuna kadar tamamlanacak. Bu özelleştirmeden gelde edilecek gelir, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından Emek Yerleşkesi Hizmet Binası inşatının finansmanında kullanılmak üzere Hazine ve Maliye Bakanlığı nezdinde bu amaçla oluşturulacak özel hesaba aktarılacak.

Emek’te eskiden Hazine Müsteşarlığı olarak kullanılan binanın depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle boşaltılmasına karar verilmişti. Bina geçtiğimiz günlerde tamamen boşaltılmıştı. Binanın önümüzdeki günlerde yıkılarak yerine yeni binalar yapılması bekleniyor. Özelleştirmeden elde edilecek gelir bu binaların inşaatının finansmanında kullanılacak.