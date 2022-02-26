Sağlık Bakanlığı verilerine göre 2021 yılında 5 bin 688 doktor görevi bıraktı
Sağlıkta şiddet, özlük hakları gibi sorunlara maaş da eklendi. Hekimlerin istifası hızlandı. Genel Sağlık-İş Genel Başkanı, “Hekimler kendini kurtardı” yorumu yaptı.
Genel Sağlık İş, bilgi edinme hakkı kapsamında Sağlık Bakanlığı’na başvuru yaptı. 2021’de istifa eden ve emekli olan hekimlerin sayısını talep etti. Bakanlığın verilerine göre, Covid-19 salgınının etkin olduğu 2021’de 1229 hekim emekli olurken, 4 bin 459 hekim de istifa etti.
‘İSTİFA EDEN KURTULDU’
İstifaları değerlendiren Genel Sağlık-İş Genel Başkanı Derya Uğur, “Bunun en büyük sebebi, sağlıkta şiddetin her gün artması ve bizlerin yoksulluk sınırı altında maaşlar almamız. Çalışanlar da kendilerini kurtarmak adına istifa ve emeklilik yolunu seçiyor” dedi. Çalışma koşullarının da istifa ve emekliliklerde etkili olduğunu belirten Uğur, “Zaten iş yükümüz çok ağırdı. Ama pandemiyle beraber bu iş yükü ağırlığı fazlalaştı, çalışma saatlerimiz uzadı. Birçoğumuz evine gidemedi, ailesinden ayrı kalmak zorunda oldu. Nöbetlerden çıkamadık” ifadelerini kullandı.
YURTDIŞINA GİTTİLER
Hekim göçüne de vurgu yapan Uğur, “Bu istifaların birçoğu yurtdışına gidiş için gerçekleşti. Çünkü sağlık çalışanlarının yaptığı işin kıymeti bilinmiyor. Bundan dolayı insanlar emeğinin karşılığı olan, değer gördüğü yerlere gitmek istiyor” diye konuştu.
İŞ BIRAKACAKLAR
Sağlık çalışanlarını zorlayan bu koşullara karşı 14-15-16 Mart’ta iş bırakacaklarını açıklayan Uğur, şunları kaydetti: “Taleplerimizin karşılık bulabilmesi, sağlık emekçilerinin öneminin bir kez daha anlaşılabilmesi için acil hastalar, diyaliz hastaları, gebeler, kanser hastaları, yoğun bakım hastalarının bakımı aksamayacak ve diğer hastalara nöbet düzeninde sağlık hizmeti verilecek şekilde, ülke genelinde üç günlük iş bırakma eylemi yapacağız. ‘Sağlıkta Şiddet Yasa Tasarısı’ taslağı kanunlaştırılmalıdır.”
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