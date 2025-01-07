Sağlık Bakanlığı'ndan 1616 hekim ataması

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 1616 yeni hekimin atamasının yapıldığını bildirdi.

Sağlık Bakanlığı'ndan 1616 hekim ataması
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AA
Yayınlanma: 07.01.2025 - 09:49

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 120. Dönem Devlet Hizmet Yükümlülüğü kapsamında illerin sağlık ihtiyaçlarına yönelik yeni doktor atamalarının gerçekleştirildiğini belirtti.

Sağlık hizmet kalitesini artırmak ve vatandaşlara daha iyi hizmet sunmak için çalışmaya devam ettiklerini vurgulayan Memişoğlu, "1616 yeni hekimimizin atamasını yaptık, ülkemize ve milletimize hayırlı olsun. Hekimlerimize yeni görevlerinde başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.


Etiketler: #Kemal Memişoğlu #Atama #hekim

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