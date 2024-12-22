Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan, Muğla'daki helikopter kazasına ilişkin açıklama: 'Adli ve idari inceleme başlatıldı'
Muğla'daki ambulans helikopter kazasında hayatını kaybedenlerin cenazelerinin birkaç saat içinde ailelerine teslim edileceğini belirten Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Olayla ilgili savcılık, bakanlığımız ve Ulaştırma Bakanlığınca adli ve idari inceleme başlatıldı. İncelemelerin sonucu kamuoyuyla paylaşılacaktır. Allah bizlere bir daha böyle acılar göstermesin" dedi.
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, ambulans helikopterin Menteşe ilçesindeki Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne çarparak düşmesi sonucu 2 pilot, 1 hekim ve 1 sağlık personelinin hayatını kaybettiği olayla ilgili hastanede incelemelerde bulundu ve yetkililerden bilgi aldı.
Memişoğlu, burada yaptığı açıklamada, bakanlığa bağlı hizmet veren ambulans helikopterin sabah saat 10.07'de pilotların yönetiminde Antalya'ya gitmek için açık alandan havalandığını söyledi.
KALKIŞTAN 45-50 SANİYE SONRA...
Helikopterin kalkıştan 45-50 saniye sonra kuyruk kısmından hastane binasına çarparak boş araziye düştüğünü anlatan Memişoğlu, kırıma uğrayan helikopterde görevli pilotlar Bayram Çiçek, Tamer Gönül, Dr. Cengiz Çoşkun ve acil tıp teknisyeni Selçuk Saykal'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirtti.
"ADLİ VE İDARİ İNCELEME BAŞLATILDI"
Hayatını kaybedenlere rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır dileyen Memişoğlu, "Milletimizin başı sağ olsun. Olayla ilgili savcılık, bakanlığımız ve Ulaştırma Bakanlığınca adli ve idari inceleme başlatıldı. İncelemelerin sonucu kamuoyuyla paylaşılacaktır. Allah bizlere bir daha böyle acılar göstermesin. Allah bize böyle kazalar yaşatmasın. Şu anda adli süreç başsavcılığımızın gözetiminde devam ediyor. Büyük ihtimalle birkaç saat sonra cenazeleri yakınlarına teslim edeceğiz" diye konuştu.
Memişoğlu, cenazelerin Antalya'ya gönderileceğini kaydetti.
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