Sağlık Bakanlığı’ndan 81 ilin sağlık müdürlüğüne uyarı yazısı

01 Kasım 2021 Pazartesi, 18:42

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın imzasıyla 81 il sağlık müdürlüğüne, eğitim ve araştırma hastanelerinde eğitim gören uzmanlık öğrencilerinin çalışma şartları ve nöbet hizmetleriyle ilgili yazı gönderildi.

‘Uzmanlık Eğitimi Görenlerin Nöbet Hizmetleri’ başlıklı resmi yazı, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın imzasıyla 81 il sağlık müdürlüğüne gönderildi.

Yazıda şu ifadelere yer verildi: