Sağlık Bakanlığı'ndan İYİ Parti Genel Başkan Danışmanı'na 'salgın hastalık' soruşturması!

Yayınlanma: 22 Mart 2023 - 09:28

Güncelleme: 22 Mart 2023 - 09:28

İYİ Parti Genel Başkan Danışmanı Dr. Hasan Sami Özvarinli, Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu’nun kendisi hakkında soruşturma başlattığını duyurdu.

"SÖYLEDİKLERİMİN ARKADASINDAYIM"

Özvarinli, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

“Az önce Sağlık Bakanlığı Teftiş Kuruludan aradılar, hakkımda soruşturma açılmış. Kendilerine ilettim, söylediklerimin arkasındayım diye. Milletim için tabutluklardan, idam sehpalarını her bedeli öderim! Memleketin evlatları Meral Akşener'in yolundan yürümeye devam edecektir.”

NE OLMUŞTU?

İYİ Parti’nin İskenderun’da kurduğu sahra hastanesinde görev yapan Dr. Hasan Sami Özvarinli, deprem bölgesinde salgın hastalık olduğuna iddiasında bulunarak, şu açıklamayı yapmıştı:

“Bölgede büyük bir salgın var ve bunun tek sebebi bu insanlara içme suyu sağlayamamak ve banyo imkanları sunmamak, başka hiçbir izahatı yok. Eğer bu mücadeleyi vermezsek depremde göçüğün altından kurtardığımız insanları bu diareden, ishal ve bulantıdan kaybederiz.”

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da, Özvarinli’nin iddialarının asılsız olduğunu belirterek, şunları kaydetmişti:

“Depremden etkilenen bölgelerde sağlık hizmetleri ve halk sağlığı tedbirleri en üst seviyede yürütülmektedir. Bölgede salgın hastalığa işaret eden bir durum kesinlikle yoktur.”