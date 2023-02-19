Son Dakika: Bakan Fahrettin Koca'dan deprem bölgesinde salgın hastalık açıklaması

Son dakika gelişmesi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, deprem bölgesi için "Bugüne kadar herhangi bir bulaşıcı hastalık salgını saptanmamıştır" dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19 Şubat 2023 - 18:51
Son Dakika: Bakan Fahrettin Koca'dan deprem bölgesinde salgın hastalık açıklaması
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hatay Eğitim Araştırma Hastanesi bahçesine kurulan sahra hastanesinde açıklamalarda bulundu.

Bakan Koca, deprem bölgesinde musluk suyu kullanımına ilişkin, "Valilik ya da kaymakamlıkların 'musluk suyu içilebilir' duyurusuna kadar, içme ve diş fırçalama için ambalajlı sular tercih edilmelidir" dedi.

Sağlık Bakanı Koca, deprem bölgesinde bugüne kadar herhangi bir bulaşıcı hastalık salgını saptanmadığını bildirdi. Koca, Depremden etkilenen köylere doktor, ilaç ve yardım malzemelerinin ambulanslar ve UMKE araçlarıyla götürüldüğünü söyledi.

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