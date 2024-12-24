Sağlık Bakanlığı'ndan kritik açıklama: 'Uçuş, pilot inisiyatifinde gerçekleştirildi'

Sağlık Bakanlığı Muğla'da hastane binasına çarparak düşen ambulans helikopter kazasına ilişkin, açıklamada bulundu.

Sağlık Bakanlığı'ndan kritik açıklama: 'Uçuş, pilot inisiyatifinde gerçekleştirildi'
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DHA
Yayınlanma: 24.12.2024 - 19:03

Sağlık Bakanlığı, Muğla'da hastane binasına çarparak düşen ambulans helikopter kazasına ilişkin, uçuşun pilot insiyatifinde gerçekleştirildiği ve Bakanlık tarafından 2 müfettiş görevlendirildiği açıklamasında bulundu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Sağlık Bakanlığı’nın rutin olarak yürütmekte olduğu sağlık hizmetleri ve tedbirleri kapsamında, 15 helikopter ve 1 uçak ambulansımız ülke çapında farklı noktalarda görevler icra etmektedir. Sağlık tedbiri kapsamda faaliyet gösteren bir ambulans helikopterimiz, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi heliport noktasından 10:07'de kalkış yapmasını müteakip söz konusu hastane binasına çarparak düşmüştür. Bu ambulans helikopterin uçuşu, Türkiye AIP’si “Uçuş Planlama” hükümleri kapsamında ‘görerek uçuş şartları’ (VFR) altında pilot inisiyatifinde gerçekleştirilen bir uçuştur. Yaşanan kaza kırıma ilişkin Bakanlığımızca iki müfettiş görevlendirilmiş olup adli ve idari soruşturmalar, titizlikle yürütülmektedir. İnceleme sonuçları ortaya çıktıktan sonra kamuoyu ile paylaşılacaktır" denildi.


Etiketler: #helikopter kazası #helikopter #Sağlık Bakanlığı

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