Sarıyer'de helikopter destekli asayiş denetimi: Gözaltılar var!

Yayınlanma: 24.12.2024 - 13:19

Güncelleme: 24.12.2024 - 13:19

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Sarıyer'de suçla mücadele kapsamında dün saat 19.30 sıralarında eş zamanlı genel güvenlik ve asayiş denetimi yapıldı.

Helikopter destekli denetime, Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra, Organize Suçlarla Mücadele, Önleyici Hizmetler, Narkotik Suçlarla Mücadele, Çevik Kuvvet, Güven Timleri, Özel Harekat, Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Trafik Denetleme Şube müdürlükleri ekipleri de katıldı.

Fatih Sultan Mahallesi Mahallesi'ne önceden belirlenen 10 farklı noktada araçlar tek tek aranırken sürücü ve yolculara Genel Bilgi Tarama (GBT) sorgusu yapıldı.

5 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Uygulamada, 1 ruhsatsız tabanca ve 1 kuru sıkı tabanca, satışa hazır halde 80.3 gram esrar ele geçirildi. Üstünde uyuşturucu madde ele geçirilen 3 şüpheli gözaltına alınırken çeşitli suçlardan aranan 2 şüpheli de yakalandı.