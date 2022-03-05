Sağlık Bakanlığı’nın faaliyet raporu, müteahhitlere giden kaynağı ortaya çıkardı
Sağlık Bakanlığı 2021 yılı faaliyet raporunu açıkladı. Buna göre, tıbbi malzeme ve cihaz alımı için ayrılan 58 milyon 119 bin TL kaynağın sadece 9 milyon 504 bin lirası kullanıldı.
Sağlık Bakanlığı’nın 2021 yılı faaliyet raporundaki bütçe kalemleri nasıl sağlığımızla oynandığını gözler önüne serdi. Kanser hastalarına bütçe yok, ameliyat bekleyenlerin malzemelerinden tasarruf edilmiş ama müteahhitlerin kirası ‘tıkır tıkır’ ödenmiş.
Bütçe kalemlerini değerlendiren CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, “Harcamalar, Sağlık Bakanlığı’nın toplum sağlığına bakışını ortaya koyuyor” dedi. Rapora göre, sağlık hizmet sunumunda ihtiyaç duyulan tıbbi cihaz, malzeme ve ilaç alımı için ayrılan 58 milyon 119 bin TL kaynağın yalnızca 9 milyon 504 bin TL’sinin kullanıldığına dikkat çeken Emir, “Yani yüzde 16.4’ü kullanılmış. Hastanelerde tıbbi malzeme ve cihaz krizinin yaşandığını söylüyorduk. Rapor, bu krizi itiraf ediyor. Bu rakamlar, zar zor ameliyat randevusu alabilmiş, aylarca beklemiş vatandaşın ihtiyaç duyduğu tıbbi malzemelerin karşılanmadığını gösteriyor” ifadelerini kullandı.
HASTANELERİ ÇÖKERTİR
“Özel hastane sahibi bakanın bu yaklaşımı, hastaneleri kasten çökertmektir” diyen Emir, şu tepkiyi gösterdi:
“Sağlık Bakanlığı, bilerek ve isteyerek kendi hastanelerini gözden çıkartıyor. Diğer yandan 5’li çetenin işlettiği şehir hastanelerine 13 milyar 583 milyon TL’lik bütçe ayrılmış ve bu bütçenin yüzde 98.8’i kullanılmış. Yani şehir hastanelerinin kiraları müteahhite tıkır tıkır ödeniyor. Tıbbi malzeme ihtiyacı karşılanmazken, şehir hastanelerinin yandaş müteahhitlerine ödenecek kiralar için ayrılmış bütçenin sonuna kadar kullanılmış olması bakanlığın rant aktarma kaygısını ortaya koyuyor.”
ÖDENEK HARCANMADI
Toplum sağlığı hizmetleri için ayrılan ve harcanan bütçe kalemlerini de değerlendiren Emir, şunları kaydetti:
“Sigara bırakma hizmetleri için 22 milyon 567 bin TL ayrılmış, bunun da yalnızca 2 milyon 456 bin TL’si, yüzde 10.9’u harcanmış. Kanserle mücadele faaliyetleri için de 31 milyon 125 bin TL bütçe ayrılmış ve yalnızca 2 milyon 846 bin TL’si, yüzde 9.1’i kullanılmış. Yine toplum sağlığını ilgilendiren bir başka konuda, ruh sağlığı hizmetleri için 37 milyon 831 bin TL ayrılmış ve yalnızca 6 milyon 837 bin TL’si yani yüzde 18.1’i harcanmış. Bu kalemler de bakanlığın toplum sağlığı hizmetlerine yaklaşımını gösteriyor.”
AMELİYATLAR YAPILAMIYOR
Yurttaşlar hastanelerden randevu alınamadığı için muayene olamıyor. Tahlil ve tetkikler yapılamıyor. Tıbbi malzeme eksikliği ameliyatları aksatıyor. Özellikle Ortopedi ve beyin cerrahi ameliyatlarında sıkıntı yaşanıyor. İlaçta dışa bağımlılık ve önemli ilaçların bulunamaması nedeniyle tedaviler gecikiyor.
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