Sağlık çalışanı canlı yayına daldı, Habertürk yayını kesmedi: 'Cumhurbaşkanı buraya gelsin, yüzü yetiyor mu?'

Yayınlanma: 14 Şubat 2023 - 14:56

Güncelleme: 14 Şubat 2023 - 15:57

Türkiye Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde iki depremle sarsıldı. Şu ana kadarki can kaybı sayısı, 1999 depreminde hayatını kaybedenlerin sayısını geçti.

Deprem bölgesinde 3 ay süreyle OHAL ilan edilirken bu süreçte binlerce yurttaş, yardımların kendilerine ulaşamadığı, ekiplerin bölgeye gelmediğini veya geç geldiğini, devletin sistemsizliğini haykırmaya devam ediyor.

Bu süreçte bazı ‘haber kanallarının’ AKP iktidarını veya yardımlardaki koordinasyonsuzluğu eleştiren depremzedelerin ‘sesini kesmesi de’ dikkatlerden kaçmıyor.

SAĞLIK ÇALIŞANI CANLI YAYINI BASTI

Son olarak, Habertürk muhabiri Gülçin Hacıevliyagil Ayçe, Adıyaman'daki gelişmeleri canlı yayında aktardığı sırada sağlık çalışanı olduğunu belirten bir yurttaş kadraja girerek isyan etti.

Devletten hiçbir üst düzey yöneticinin Adıyaman'da olmadığını söyleyen ve kendilerinin yalnız bırakıldığını belirten yurttaşın sözleri gündem oldu.

HABERTÜRK YAYINI KESMEDİ

Kameraya bakarak isyan eden sağlık çalışanı, "Adıyaman 3 gün boyunca kaderine terk edildi. İnsanlar burada 3 gün boyunca enkaz altında soğuktan, açlıktan öldü. Cumhurbaşkanı buraya gelsin. Gelsin bakalım yüzü yetiyor mu? Adıyaman'da 1 tane vekil, üst düzey yönetici yok" ifadelerini kullandı.

O anlarda Habertürk'ün yayını kesmemesi ise dikkat çekti.