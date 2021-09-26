Sağlık çalışanı gölette kayboldu

26 Eylül 2021 Pazar, 20:28

Olay, saat 15.00 sıralarında Talas ilçesi Zincidere Gölet’inde meydana geldi. Balık tutmak için gölete gelen sağlık çalışanı Beytullah Kılıç’ın oltasının ağı su içinde takıldı.

KAYBOLDU

Bunun üzerine Kılıç, oltayı sudan çıkarmak için gölete girdi. Kılıç, oltayı çıkarmaya çalıştığı sırada suda kayboldu. Çevredekilerin ihbarıyla jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen jandarma, durumu dalgıç ekiplerine bildirdi.

ÇALIŞMA BAŞLATILDI