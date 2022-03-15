Sağlık çalışanları İzmir’den seslendi: Vaat değil icraat istiyoruz!

15 Mart 2022 Salı, 14:06

İzmir Sağlık Platformu tarafından Tepecik’te düzenlenen eylemde “Gitmiyoruz, korkmuyoruz, vazgeçmiyoruz”, “Vaat değil icraat”, “Sağlıkta dönüşüm ölüm demektir” sloganları atan sağlıkçılar taleplerini bir kez daha dile getirdi.

Sağlıkçılar adına hazırlanan ortak açıklamayı okuyan İzmir Tabip Odası Başkanı Op. Dr. Lütfi Çamlı, şunları söyledi: “Eylemlerimizin etkisiyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından bir açıklama yapılmıştır. Bugün itibari ile henüz somut bir adımın olmadığını görüyoruz. Yapılan açıklama, niyetin ötesine geçememiştir. Bizleri artık sağlık hizmeti veremez hale getiren bu çalışma koşullarının sürdürülemez olduğunu bir kez daha ifade ediyoruz. Emeğimizin karşılığını alamadan her geçen gün umutsuzluğa sürüklenirken, tüm bu yaşadıklarımızın sorumlusunun yıllardır uygulanan yanlış sağlık politikaları olduğunu biliyoruz. Artık tek bir gün bile tahammülümüz kalmadı. Oyalama istemiyoruz. Daha fazlasını değil, yalnızca hakkımız olanı istiyoruz. Yaşama adanmış bir mesleğin onurlu mensupları olarak hakkımızın gasp edilmesine, kötü çalışma koşullarına, sefalet ücretlerine karşı sağlıklı bir gelecek ellerimizde, emek bizim söz bizim diyerek mücadeleye devam edeceğiz. Boş sözlere, vaatlere, algı oluşturma çabalarına son verin. Kararlıyız, vazgeçmiyoruz.”

Sağlıkçıların İzmir’deki grevine destek veren DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ise “Emek bizim, söz bizim, bu memleket bizim” sözleriyle iktidara seslenerek, “Sağlık iş kolunda grev yasağı var diyenler, işçi sınıfının, emekçilerin ekmeğini korumak için en temel hakkı olan grevi yasaklayanlar görsünler. Halkımızın sağlık hakkına sahip çıkmak için, hastanelerimize sahip çıkmak için, emeğimize, ekmeğimize sahip çıkmak için sağlık emekçileri yan yana geldiğinde grevin nasıl yapıldığını gösterdi. Sağlık emekçilerine mektup göndermek yerine sorunlarımızı çözecek yasaları meclisten geçirin. Haklarımızın hepsini tek tek mücadele edip alacağız” dedi.

İzmir Sağlık Platformu üyesi sağlıkçılar açıklamaların ardından ünlü sanatçı Tarkan’ın “Geççek” adlı şarkısını seslendirerek, çektikleri halaylar ile eylemlerine son verdi.