Sağlık çalışanlarının içinde olduğu araç takla attı: Yaralılar var!
Yeşilyurt ilçesinde kayganlaşan yolda otomobilin takla atması sonucu meydana gelen kazada 5 sağlık çalışanı yaralandı.
Tokat’ın Yeşilyurt ilçesine bağlı Büget köyünde 10.50 sıralarında bir kaza meydana geldi.
Sağlık çalışanlarını taşıdığı öğrenilen 60 BM 367 plakalı otomobil, kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tabelaya çarparak tarlaya uçtu.
İNCELEME BAŞLATILDI!
Ters dönen araçtan çıkarılan 5 sağlık çalışanı kontrol amacıyla Yeşilyurt Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların iyi olduğu öğrenilirken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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