Feci kaza... Yoldan çıkan araç tarlaya uçtu: Yaralılar var!

Aydın-Muğla Karayolu üzerinde yoldan çıkarak tarlaya uçan ve ters dönen otomobildeki 3 kişi yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 25.01.2024 - 10:37
Feci kaza... Yoldan çıkan araç tarlaya uçtu: Yaralılar var!
Abone Ol google-news

Aydın-Muğla Karayolu üzeri Menderes Köprüsü yakınlarında bir kaza meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, 09 LK 443 plakalı otomobilin sürücüsü M.U., Muğla istikametinde seyir halindeyken iddiaya göre başka bir aracın önüne kırması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Araca çarpmamak için ani manevra yapan otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki tarlaya uçtu. Ters dönen araç içerisinde bulunan M.U., D.Ö. ve A.B.  ise yaralandı.

İNCELEME BAŞLATILDI!

Kazayı gören yurttaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yaralıları araç içerisinden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yapılan ilk müdahalelerin ardından yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.


araç haberleri kaza haberleri otomobil haberleri Tarla haberleri yaralı haberleri

İlgili Haberler

Adıyaman'da feci kaza... İki araç çarpıştı, 5 kişi yaralandı!

Adıyaman'da feci kaza... İki araç çarpıştı, 5 kişi yaralandı!
Buzlanan yolda otobüs kaza yaptı: Yaralılar var!

Buzlanan yolda otobüs kaza yaptı: Yaralılar var!
Korkunç kaza... Yolun karşısına geçmeye çalışan aileye otomobil çarptı!

Korkunç kaza... Yolun karşısına geçmeye çalışan aileye otomobil çarptı!

En Çok Okunan Haberler