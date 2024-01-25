Adıyaman'da feci kaza... İki araç çarpıştı, 5 kişi yaralandı!

Adıyaman’da, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişinin yaralandığı aktarıldı.

İHA
Yayınlanma: 25.01.2024 - 10:00
Adıyaman'da feci kaza... İki araç çarpıştı, 5 kişi yaralandı!
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Kahta istikametinden Adıyaman istikametine gelmekte olan Mehmet Ş. idaresindeki 06 CTC 250 plakalı otomobil, Adıyaman- Kahta Karayolu Fuar Merkezi yakınlarında U dönüşü yapmak istediği sırada, Habib Ş. idaresindeki 01 UF 026 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücülerden Mehmet Ş. ve Habib Ş. ile araçlarda bulunan Abuzer T., Aslı Ş. ve Vesile Ş., yaralandı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR!

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.


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