Adıyaman'da feci kaza... İki araç çarpıştı, 5 kişi yaralandı!

Yayınlanma: 25.01.2024 - 10:00

Güncelleme: 25.01.2024 - 10:00

Kahta istikametinden Adıyaman istikametine gelmekte olan Mehmet Ş. idaresindeki 06 CTC 250 plakalı otomobil, Adıyaman- Kahta Karayolu Fuar Merkezi yakınlarında U dönüşü yapmak istediği sırada, Habib Ş. idaresindeki 01 UF 026 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücülerden Mehmet Ş. ve Habib Ş. ile araçlarda bulunan Abuzer T., Aslı Ş. ve Vesile Ş., yaralandı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR!

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.



Kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.