Sağlık çalışanlarının kazandığı davalar bölge mahkemesine taşındı: 60 davaya adrese teslim itiraz

Kamuoyunda “Eziyet Yönetmeliği” olarak adlandırılan yönetmeliğe karşı çıktıkları için hakkında dava açılan ve davayı kazanan sağlık çalışanlarına Sağlık Bakanlığı’ndan yeni bir hamle geldi.

Bakanlık, 60 aile hekiminin ayrı ayrı açıp kazandığı davayı bölge mahkemesine taşıdı. 60 davanın da daha önce sağlık çalışanları aleyhine verdiği kararlarla bilinen tek bir mahkemede toplanması dikkat çekti.

Birlik ve Dayanışma Sendikası Genel Başkanı Dr. Ahmet Mehlepçi, 2024’te aile sağlığı merkezlerinde çalışan hekimlerin, ebelerin ve hemşirelerin; haksız ve hukuksuz olduğunu düşündükleri “Eziyet Yönetmeliği”ne karşı iş bırakma kararı aldıklarını belirten bu eylemler sonrası açılan karşı davalara ilişkin Anayasa Mahkemesi tarafından “iş bırakma eylemlerine ceza verilemeyeceği” yönünde anayasal bir karar ortaya konulduğunu anımsattı.

‘BAŞKA YOLLAR ARIYOR’

Bakanlığın bu nedenle ceza vermek için başka yollar aradığını söyleyen Dr. Mehlepçi, “İlginç bir şekilde Danıştay’da, kamu hizmeti yapan aile hekimleri ile aile sağlığı çalışanlarının iş bırakma eylemlerine katıldıkları günler için ücret kesintisi yapılabileceğine dair bir karar çıkarıldı” dedi. Kararın Birlik ve Dayanışma Sendikası ile birçok sivil toplum kuruluşu tarafından Anayasa Mahkemesi’ne taşındığını belirten Dr. Mehlepçi, “Sağlık Bakanlığı bununla da yetinmedi; hukuksuz bir şekilde, iş bırakma eylemine katılan aile sağlığı merkezlerinin gruplarını düşürmeye ve ASM’lerin işletilmesi için verilen cari ödemeleri kesmeye kalktı. Bunun üzerine Şanlıurfa’da 60 aile hekimi yargıya başvurdu, mahkeme de aile hekimlerini haklı buldu. Ancak bakanlık, bu kararları da bölge mahkemesine taşıdı” ifadelerini kullandı.

Danıştay’ın konuya ilişkin çok sayıda emsal içtihadı olduğunu vurgulayan Dr. Mehlepçi, “Daha da ilginç olan ise davaların normalde farklı bölge idare mahkemelerine düşmesi gerekirken hepsinin Gaziantep 3. Bölge İdare Mahkemesi toplanmış olmasıdır. Aynı mahkeme tarafından verilen kararlarla, üstelik Anayasa Mahkemesi kararlarına aykırı biçimde ve istinaf yolu kapatılarak aile hekimleri aleyhine bozma kararları verilmiştir” dedi.

‘SİYASİ KARARLAR’

“Bu kararlar hukuki olmaktan çok siyasi nitelik taşımaktadır” tespitinde bulunan Dr. Mehlepçi, sözlerine şöyle devam etti: “Bakanlığın yargıya yönelik tüm müdahalelerine rağmen, bu davaların sonunda AYM’den döneceği açıktır. Bizler, hukuk ve yasalar çerçevesinde hakkımızı aradığımız için haklı olduğumuzu biliyoruz. Sağlık Bakanlığı da bizim haklı olduğumuzu biliyor. Dahası, bizim bunu bildiğimizi de biliyor.”