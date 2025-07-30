Sağlık durumu ciddiyetini koruyor: Bakan Tunç'tan 'Murat Çalık' açıklaması

İzmir'de tutuklu bulunan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

Son olarak Çalık'a kilo kaybı nedeniyle mama takviyesine başlandığı öğrenilmişti.

YILMAZ TUNÇ'TAN AÇIKLAMA: YARGI RAPOR GELMEDEN DE KARAR VEREBİLİR

NTV yayınında konuşan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Murat Çalık'ın son durumu hakkında açıklama yaptı.

Tunç, şunları söyledi:

"Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık şu anda hastanede... Hem tedavi süreci hem tetkikler devam ediyor. Tutukluyken rahatsızlığını ifade etti, muayeneler neticesinde Adli Tıp Kurumu'na raporlar gitti. Adli Tıp Kurumu raporları değerlendirdi ve bazı tetkikler istedi. Bu tetkiklerin yapılması için tutuklunun hastanede gözlem altında olması ve tetkik sürecinin bitiminde raporlarının yeniden değerlendirileceğine dair karar verdi.

Adli Tıp raporu tamamen teknik bir konu. Buna heyet karar verecek. Rapor yargıya intikal ettiğinde kararlar verilebilir. Rapor öncesinde de takdir yargının. Yargı, rapor gelmeden de karar verebilir. Dosya kapsamı, tutukluluk sebebi... Tüm bunlar değerlendirilir.

Konu tamamen İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tetkiklerin, Adli Tıp'a ulaşması sonrası verilecek olan bir karar söz konusu."

NE OLMUŞTU?

İBB soruşturmasında tutuklanan Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık, geçmişte iki defa kanser atlatmıştı. Lösemi ve lenfoma geçiren Çalık, 23 Mart tarihinden bu yana kaldığı cezaevinde 21 kilo verdi.

Sağlık sorunları nedeni ile tahliye edilmesi yönünde çağrıların yapıldığı Çalık'ın hastane raporunda, yeniden kansere yakalanma eşiğinde olduğu tespit edildi ve tahliye edilmesi önerildi.

Ancak Adli Tıp Kurumu, hastanenin aksine bir değerlendirme yaptı.

Son olarak yeniden İzmir’de hastaneye yatırılan Çalık’tan, çok acılı ve ağrılı bir işlem olan kemik iliği örneğinin bir kez daha alınması kararlaştırıldı.