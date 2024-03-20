Sağlık emekçilerine ayrılan bütçe eridi

Sağlık Bakanlığı’nın 2023 Faaliyet Raporu, hastanelerin döner sermayelerinden sağlık emekçilerine yapılan ödemelerin nasıl düştüğünü gözler önüne serdi.

Merve Kılıç
Yayınlanma: 20.03.2024 - 04:00
Sağlık emekçilerine ayrılan bütçe eridi
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Rapora göre 2012’de 10.4 milyar dolar olan bakanlığın döner sermaye bütçesi, 2023’te 11.7 milyar dolar olarak belirlendi. Bütçe aradan geçen 11 yılda sadece 1 milyar dolar artarken ülke nüfusu yüzde 13, bakanlıkta görevli sağlık emekçisi sayısı ise yüzde 22 oranında yükseldi. Öte yandan kişi başı hekime başvuru oranı da yüzde 40 arttı. Emekçilerin performansları artarken ödemelerin ise eridiğini ifade eden Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası İşyeri Temsilcisi Kubilay Yalçınkaya, “Mali ve teknik hizmetler gibi bazı sınıflarda çalışan arkadaşların neredeyse sıfırlanmış düzeyde performansa dayalı ödemeleri var. Sadece hekim grubu ve hekim dışı sağlık personellerinde ciddi bir erime söz konusu değil” dedi.


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