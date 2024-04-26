Sağlık emekçilerine yapılan sarı sendika dayatması ve uygulanan mobbinge tepki yağdı: Sekiz ayda sekiz sürgün

Sağlık emekçisine yapılan mobbinge dikkat çeken Genel Sağlık-İş Sendikası Denizli Şube Başkanı Boyacıoğlu baskının hastane yönetimi eliyle yapıldığını söyledi.

Cengiz Karagöz
Yayınlanma: 26.04.2024 - 04:00
Sağlık emekçilerine yapılan sarı sendika dayatması ve uygulanan mobbinge tepki yağdı: Sekiz ayda sekiz sürgün
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Denizli’de Serinhisar Devlet Hastanesi’nde görev yapan bir hemşirenin görev yeri sekiz ayda sekiz kez değiştirildi. Genel Sağlıkİş Sendikası üyesi olduğunu ve hastane yönetiminin sarı sendika Sağlık-Sen’e üye olmayan çalışanlara baskı uygulamak için bu yöntemi kullandığını ifade eden sağlık emekçileri duruma tepki gösterdi.

Konuya ilişkin Cumhuriyet’e açıklamalarda bulunan Genel Sağlıkİş Sendikası Denizli Şube Başkanı Kazım Boyacıoğlu, üyelerine yönelik uygulanan sendikal baskıya dikkat çekti. Bir sağlık emekçisinin görev yaptığı sekiz aylık sürede görev yerinin sekiz kez değiştirilmesinin kabul edilemeyecek bir uygulama olduğunu söyleyen Boyacıoğlu, bu baskının hastane yönetimi eliyle yapıldığını söyledi. Boyacıoğlu, “Bir üyemiz kan alma, acil servis, toplum sağlığı merkezi gibi birçok alanda görev verilmiş” dedi. Boyacıoğlu, daha önce de kendi üyelerine yönelik sendikal baskı uygulandığını hatırlayarak yaşananlara tepki gösterdi.

Sağlık Çalışanları Hak ve Mücadele Derneği (SAHADER) ise yaşananlara ilişkin şu açıklamayı yaptı: “Denizli’de bir kadın, bir hemşireye, tam sekiz ayda sekiz yeni görev verildi. Aynı başhekim ve hastane müdürü arkadaşımıza sistemli bir mobbing uyguladı. Yapılanlara razı değiliz. Mobbing bitene kadar susmayacağız” ifadeleri yer aldı.


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