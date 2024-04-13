AKP’li belediyeden engelli çalışana ‘mobbing'

Ankara’da yerel seçimlerde Altındağ belediye başkanı seçilen AKP’li Veysel Tiryaki, önce 15 çalışanını temizlik işleri müdürlüğüne süpürge işçisi olarak gönderdi ardından önceki başkan yönetiminde yapılan yüzde 30’luk zammı kaldırdı.

Emirhan Çoban
Yayınlanma: 13.04.2024 - 04:00
AKP’li belediyeden engelli çalışana ‘mobbing'
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Bununla birlikte işçiler greve çıktı ve Altındağ’ın sokaklarında biriken çöpler temizlenmedi. Çalışanların eyleminin sona ermesinin ardından Altındağ Belediyesi’nde yaşanan işçi krizlerine bir yenisi daha eklendi. “Süpürge işçisi” olarak temizlik işleri müdürlüğüne transfer edilen işçilerden birinin yüzde 60 engelli raporu olduğu öğrenildi.

‘ONUR KIRICI BİR DURUM’

Adını vermek istemeyen engelli yurttaş, konuya ilişkin Cumhuriyet’e konuştu. Sağ elinde parmakları olmadığını belirten işçi, “Yüzde 60 engelli raporum var. Şirket üzerinde engelli kadrosunda görünüyorum. Bunu bildikleri halde süpürge işçisi olarak almaları onur kırıcı bir durum. Engelimle süpürgeyi nasıl kullanacağım?” dedi. Bu durumun “yasalara da aykırı olduğunu” vurgulayan işçi, Altındağ Belediyesi’nde 17 yıldır çalıştığına dikkat çekti. Mağdur olduğunu belirten işçi, “Müdürlüklere listeler dağıtılmış, listelerde sadece ismimiz var. Bu listeyi kim hazırladı? Bir açıklama yapılmadı. İki başkanın arasında sanırım bir sıkıntı var, bunun cezası işçiye kesiliyor” tepkisini gösterdi.

‘YA YAP YA ÇIK’

“Süpürge işçisi” olarak transferi yapılan bir diğer ismini vermek istemeyen belediye çalışanı ise belediyede 2011 yılında şoför olarak çalışmaya başladığını belirtti. Transferine ilişkin temizlik işleri müdürüne itiraz ettiğini, itirazına yönelik de “Başkan zaten çalışmayanların tazminatını ödeyecek” yanıtını aldığını söyleyen yurttaş, “İşi kabul etmeyeni çıkarın gitsin demiş kısaca. ‘Ya yapacaksın, ya çıkacaksın’ diyor. Biz de imza atmadık. Bayramdan sonrasını bekliyoruz” dedi.


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