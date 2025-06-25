Sağlık emekçilerinin yönetmelik isyanı sürüyor:‘Adı performans ama özü gasp’

Sağlık emekçileri, “eziyet yönetmeliği” olarak adlandırdıkları ve birinci basamak sağlık hizmetlerini ve çalışanlarını ilgilendiren Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği’ne tepki göstermeye devam ediyor.

Hekimlerin İstanbul Tabip Odası’nda (İTO) dün düzenledikleri basın toplantısında İTO Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Osman Küçükosmanoğlu, Türk Tabipleri Birliği (TTB) Aile Hekimliği Kolu Başkanı Dr. Emrah Kırımlı, İTO Aile Hekimliği Komisyonu Üyesi Dr. Turan Karakaş ve İTO Yönetim Kurulu Üyesi Ayşen Yavru konuştu. Basın açıklamasını İTO adına Kırımlı okudu. Kırımlı, “Özel hastane sahiplerinin bakan olduğu ülkemizde sağlığın ticarileşmesinden başka bir sonuç beklenemezdi. Adı performans sistemi ama bakmayın siz adına. Adı performans, özü gasp. Yıllardır takiplerini yaptığımız hastalarımızın kaydını alıp onlara ‘abone’lik sistemi açmışlar. Sağlık hizmeti, abone olanlar için” dedi. .

'EKO CİHAZI YOKTU'

Küçükosmanoğlu ise Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu’nun “Biz sağlıkta dünyanın en iyi sağlık hizmeti sunan ülkelerinden bir tanesiyiz” sözlerini anımsatarak “Geçenlerde Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek kalp krizi geçirdi ve tedavi altına alındı. Zeyrek’in tedavi gördüğü Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi’nde ekokardiyografi (EKO) cihazı yoktu. Hastane başvurusunun artması sağlık sisteminin iyi olduğunu göstermez. Yurttaşın derdine çare bulamadığını gösterir” dedi.