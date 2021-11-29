Sağlık emekçisi hasta yakını tarafından darbedildi

29 Kasım 2021 Pazartesi, 13:17

Hastanenin çocuk servisinde hemşire olarak görev yapan 22 yaşındaki Enes Safa Yurduöz, hastanede yatan bir çocuğun tedavisi sırasında, tedaviyi beğenmeyen çocuğun babası ile tartıştı.

Tartışmada baba tarafından darbedildiğini ileri süren Yurduöz, bu kişiyi savcılığa şikayet etti.

Yurduöz, gazetecilere yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Hastanede yatan bir çocuk hastamız vardı, doktorumuz hastaya burun yıkama işlemi yapılmasını söyledi. Biz de hastanın odasına gittik, durumu babasına anlattık. Çocuğun daha rahat nefes alması için burnunu yıkadığımızı anlattık. İşlemi yaptığım sırada çocuk bir defa kendini geri çekti, babası bu sefer 'burası acemi birliği, burada kimse bir iş bilmiyor' diyerek benim odadan çıkmamı istedi."

Çocuğun babasının bir anda kendisine saldırıya geçtiğini öne süren Yurduöz, "Doktorun bilgisi dahilinde işlemi yaptığımızı söylememe rağmen üstüme gelmeye başladı. Beni duvara yaslayıp kafa atmaya başladı, ben de odadan çıkmaya çalıştım, yakama yapıştı, kafa attı. Kendimi kurtarıp sağlıkçı arkadaşlarımdan beyaz kod vermelerini istedim, güvenlik güçleri geldi. Alt ve üst dudağımda açılmalar oldu, boynumda morluk çeşitli yerlerimde darp var." diye konuştu.

Harakani Devlet Hastanesi Başhekimi Erman Kesgin de saldırıyı şiddetle kınadıklarını dile getirerek, "Kovid-19 sürecinde de mesai gözetmeksizin çalışan sağlık çalışanlarının böyle bir olayla karşılaşması üzücü. Kars Valiliğince gerekli işlemler başlatılmıştır. Genç arkadaşımız ve sağlık çalışanlarımızın böyle bir olayla karşılaşmamasını temenni ediyorum, geçmiş olsun." ifadesini kullandı.