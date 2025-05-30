Sağlık hizmetine ulaşmak her geçen gün zorlaşıyor

Türkiye genelinde sağlık hizmetlerine ulaşmakla ilgili tartışmalar hız kesmiyor. Cumhuriyet, sağlık sistemindeki problemleri ve yurttaşın sağlık hizmetine ulaşamamasının temel nedenlerini Türk Tabipleri Birliği (TTB) Aile Hekimliği Kolu Başkanı Dr. Emrah Kırımlı, TTB Merkez Kurulu Üyesi Dr. Mehmet Şerif Demir ve Dr. Kemal Yüksekkaya ile konuştu.

Kırımlı, “Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, ‘Tüm yurttaşlarımızı ücretsiz sağlık hizmetlerine ulaştırdık’ diyor. Ancak bizim yaşadığımız gerçek biraz farklı. Örneğin kanser taraması yaptığımız hastalar için randevu sırası bulunamadığından hastaneye sevk etmemiz isteniyor ama aynı Sağlık Bakanlığı, bir hastayı hastaneye sevk ettiğimizde ‘hasta, hastaneye çok gittiği için’ aile hekiminin maaşını da kesiyor. Yani kanser taraması yapıp erken teşhis imkanı yaratmak istersek, koruyucu bir sağlık hizmeti verirsek maaşımız kesiliyor. Herkese ücretsiz sağlık olanağı kapsamında menenjit aşısına çocuklarımız erişemiyor. Yine kanseri önleyen ve Sağlık Bakanlığı’nın ücretsiz yapacağını söylediği HPV aşısına da ücretsiz ulaşamıyoruz” ifadelerini kullandı.

'ANAYSAL HAKTIR'

Sağlık hizmetinin bir anayasal hak olduğunu vurgulayan Demir ise “Ne yazık ki mevcut sağlık sistemi artık çökmüş, yürümez halde. Özellikle her alanda olduğu gibi sağlık alanında da eşitsizlikler mevcut. Sağlık kurumlarının yetersizliği, hekim ve sağlık personeli eksikliği, ekipman yetersizliği ve yapısal sorunlar nedeniyle temel sağlık hizmetlerine dahi ulaşmakta ciddi güçlükler yaşamakta” diye konuştu. Yüksekkaya ise kırsal bölgede yaşayan hastaların sağlık kuruluşlarına ulaşma olanakları olmadığını belirterek “Kışın bazı köy ve kasabalardaki olumsuz hava koşulları nedeniyle yolların günlerce kapanması hastaları zorluyor.

Kırsalda yaşayan kalabalık ve maddi durumu iyi olmayan yurttaş, özel araca sahip olmadığı, olsa bile yol masraflarını karşılamada zorluk yaşadığı için sağlık kuruluşlarına ulaşamıyor. Belirli bir nüfusu olan her köyde ASM yok, olsa da yeteri kadar sağlık emekçisi bulunmuyor” dedi