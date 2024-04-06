Sağlık memuruna sigara kaçakçılığından gözaltı

Yayınlanma: 06.04.2024 - 15:42

Güncelleme: 06.04.2024 - 15:43

İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Canik ve İlkadım ilçelerinde yapılan çalışma neticesinde 7 bin 200 adet sahte bandrollü boş makaron, bin 300 adet doldurulmuş makaron sigara ve 15 adet gümrük kaçağı elektronik sigara ele geçirildi.

Çalışma neticesinde 1’i Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Evde Bakım Hizmetleri Biriminde görevli memur S.Ç. olmak üzere toplam 2 şahıs yakalandı.