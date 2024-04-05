Samsung ev aletlerinde yapay zeka çağını başlattı

Samsung yapay zeka yatırımlarını artırıyor ve ev aletlerine odaklanıyor.

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Yayınlanma: 05.04.2024 - 13:20
Samsung ev aletlerinde yapay zeka çağını başlattı
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Samsung Electronics Üst Yöneticisi (CEO) JH Han, "Samsung Bespoke ev aletleri serisi kullanıcıların günlük yaşamlarını kişiselleştirme özellikleri ve optimize tasarımlarıyla dönüştürmek için üretildi." dedi. Yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Samsung Electronics CEO’su JH Han, yeni yapay zeka özellikleri ve bağlantılı cihaz deneyimleriyle donatılan 2024 Bespoke AI serisiyle ilgili düşüncelerini paylaştı.

EV ALETLERİNDE YAPAY ZEKA ÇAĞI

JH Han akıllı ev aletlerinde Bespoke serisiyle başlattıkları dönüşümün yeni yapay zeka yetenekleriyle ulaştığı aşamadan bahsederek, kullanıcıları Bespoke AI Serisinin sunduğu yepyeni deneyimlere tanıklık etmeye davet etti. JH Han yazısında yapay zeka entegrasyonlu ev aletlerinin ve birbiriyle bağlantılı cihazlarla donatılmış akıllı evlerin modern ev yaşamı kavramını hangi biçimlerde dönüştürmeye aday olduğunu aktardı.

50 yıl önce, 1974 yılında Samsung Electronics ürettiği ilk buzdolabı, çamaşır makinesi ve klima modellerini dünyaya tanıttığını kaydeden JH Han şu ifadeleri kullandı:

"O günden beri dijital cihazlarda inovasyonun sınırlarını zorlamaya devam ettik. Beş yıl öncesine gelirsek, 2019 yılında Samsung, ilk Bespoke ev aletleri serisini piyasaya sundu. Bu ürünler, kullanıcıların günlük yaşamlarını kişiselleştirme özellikleri ve optimize tasarımlarıyla dönüştürmek için üretildi. Şimdiyse en yeni yapay zeka (AI) özellikleri ve SmartThings bağlantısıyla donatılmış ev aletleriyle, bu kategoride yeni bir dönemi başlatmaya kararlıyız."

JH Han, pazar araştırma şirketi Ipsos tarafından yakın zamanda gerçekleştirilen bir çalışma, yapay zeka çağında güvenliğin önemini vurgulayarak, "'Yapay Zeka ile Hayatımız: Bugünün gerçeği ve yarının vaadi' başlığını taşıyan çalışmada 17 ülkede 17.000 kişiyle anket yapıldı.

Temel bulgulardan biri, katılımcıların yüzde 42'sinin yapay zeka için "daha iyi güvenliği” çok önemli bir uygulama olarak tanımlaması oldu. Buna ek olarak, katılımcıların yüzde 44'ü de yapay zeka için “daha iyi güvenliği” biraz da olsa önemli görüyor." değerlendirmesini yaptı.


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