2022 yılında 3 yıllık olarak imzalanan promosyon anlaşmasının tamamlanmasına kısa bir zaman kalırken yeni promosyon ödemesi için temaslar sürüyor. Peki, Sağlık personeline ne kadar promosyon ödemesi yapılacak? 2025 Sağlık Bakanlığı promosyon anlaşması ne kadar?

SAĞLIK PERSONELİNE NE KADAR PROMOSYON ÖDEMESİ YAPILACAK?

Türk Sağlık - Sen Başkanı Önder Kahveci, promosyon anlaşmasına ilişkin açıklama yaptı. Sağlık Bakanlığı’nın 90 bin TL nakit ve 10 bin TL para puan olarak bir promosyon anlaşması yaptığını ifade eden Kahveci, “Her yıla bir maaş tutarı olacak şekilde bir anlaşma yapılması gerekli iken böyle bir promosyon anlaşması bu haliyle kabul edilebilirlikten ve çalışanların beklentilerini karşılamaktan çok uzaktır. Bakanlık sosyal taraflarla birlikte yeni bir değerlendirme yapmalı ve promosyonun yükseltilmesi için gerekli çalışmalarda bulunmalıdır. Önemli olan bir anlaşma yapılması değil çalışanı memnun edecek bir tutara imza atılmasıdır. Bu anlamda Bakanlığa çağrı yapıyor ve yeni bir değerlendirmenin zaruri olduğunu ifade ediyoruz“ ifadelerini kullandı.

SAĞLIK BAKANLIĞI PROMOSYON ANLAŞMASI NE KADAR OLACAK?

Sağlık Bakanlığı’ndan promosyon anlaşmasına ilişkin resmi bir bilgilendirme bulunmuyor. Bakanlığın promosyon anlaşması için 100 bin liralık taban fiyat belirlediği aktarılırken her il sağlık müdürlüğü promosyon anlaşmasını kendisi yürütüyor.

Promosyon görüşmeleri merkezden yürütülmediğinden her ilin Sağlık Müdürlüğü görüşmeleri yapıyor. Bazı illerin promosyon ödemesinin düşük kalması üzerine Sağlık Bakanlığı ve Ziraat Bankası’nın görüştüğü iddia edildi. Bakanlık çalışanlarına ödenecek promosyon tutarının en az 100 bin lira olması bekleniyor.