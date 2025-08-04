Sağlık raporlarında yeni ödeme sisteminin ticaretleşmenin önünü açacağına dikkat çekildi: ‘Tarifeli’ sağlığa tepki

Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan “Ek-2 Sağlık Hizmetleri Fiyat Tarifesi” ile ehliyet, psiko-teknik, silah ruhsatı gibi belgeler belirli ücretler karşılığında temin edilebilecek. Raporlar için yapılacak ödemeler Sağlık Bakanlığı’nın resmi internet sitesi üzerinden sağlanacak. Bu sistemin aile hekimliği işleyişine aykırı olduğuna dikkat çeken hekimler ise Sağlık Bakanlığı’na direkt ödemelerde kurumlar arası farklılıklar yaşanabildiğini ve kamu hizmeti verirken hastaları ile aralarına para ilişkisinin girmesini asla istemediklerini belirtiyor.

Tarife öncesi aile sağlığı merkezlerinde (ASM) belirtilen raporların ücretsiz olduğuna dikkat çeken Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası (AHESEN) Genel Başkanı Dr. Ahmet Kandemir, “Hastalarımızı müşteri veya performans kriteri olarak değerlendirmeye zorlayan Sağlık Bakanlığı düzenlemelerinden memnun değiliz” ifadelerini kullandı.

İŞLERİNİ ZORLAŞTIRIYOR

Raporların ASM’lerde verilmesinin bir yandan sağlık hizmeti vermeye çalışan aile hekimliği çalışanlarının işini zorlaştırdığını ifade eden Kandemir, “Sevkle uğraşmak veya sıra beklemek istemeyen hastalar özel merkezlerden rapor almak zorunda kalabiliyor. Bu durum sağlıkta ticaretleşmenin önünü açabilir” dedi.

Ekonomik sorunların hasta-doktor arasındaki gerilimi körüklediğine değinen Kandemir, “Bakanlık yönetmeliğine göre tıbben sevki gereken yurttaşlar, hastanede daha fazla ödeyeceğini düşünerek sevk yapılmaması için meslektaşlarımıza şiddete varabilecek girişimlerde bulunabiliyorlar. Ayrıca bakanlığın ödeme sisteminde sıkıntı yaşayan bazı kişiler, bizlerle hiç alakası olmamasına rağmen başka muhatap bulamayınca meslektaşlarımıza serzenişte bulunabiliyor” diye konuştu.

‘KÂR AMACI GÜDEN ZİHNİYET’

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Aile Hekimliği Kolu Yürütme Kurulu Başkanı Dr. Sibel Uyan, sağlık hizmetinin bir kamu hizmeti olmaktan çıkarıldığını belirterek “Kâr elde etme amacıyla işletilen şirket mantığına indirgeniyor. Bu durum, sağlığı hak olarak görmekten uzak kâr etme amacı güden zihniyetin ürünü” dedi.

Şu anki mevzuatın hekime sorumluluk verirken bir taraftan da hekim kanaatine dayalı karar verilmesini engellediğini söyleyen Uyan, “Bazı raporlara dair ücret ödenmesi durumu birinci basamağın işleyişine aykırı” diye konuştu.

Uyan şunları söyledi: “Silah ruhsatı raporu, evlilik raporu, ehliyet sürücü belgesi için hazırlanan raporlar uzmanlık isteyen ve aslında kolektif bir yapının, örneğin sağlık heyetlerinin vermesi gereken raporlar. Silahlar, yivli ve yivsiz diye ikiye ayrılıyor. Yivli silah raporlarını hastane veriyor, yivsiz silah raporlarını aile hekimlikleri de veriyor. Sonuçta yivli ya da yivsiz bütün silahlar insan öldürüyor.”

SAĞLIK RAPORU CEP YAKIYOR