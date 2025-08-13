Sağlık sektöründe kariyer fırsatları Beyoğlu’nda buluşuyor

15 Ağustos’ta başlayacak fuar, ilçenin farklı sosyo-ekonomik kesimlerinden yurttaşlara iş ve kariyer imkanı sunmayı amaçlıyor. Bu yıl ikincisinin düzenlendiği fuarda özellikle gençler, kadınlar ve istihdamda dezavantajlı gruplar için fırsat yaratmak hedefleniyor. Fuar sağlık alanında kariyer yapmak isteyenleri sektörün önde gelen kurumlarıyla bir araya getirecek.



Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, sosyo-ekonomik çeşitliliği ve yoğun nüfus yapısıyla dikkat çeken Beyoğlu’nda sosyal demokrat belediyecilik anlayışıyla bu tür etkinliklerle hem yerel kalkınmayı hem de toplumsal eşitliği güçlendirmeyi hedeflediklerini belirtti.



Fuar süresince katılımcılar, sağlık sektöründeki güncel iş fırsatlarını değerlendirme, işverenlerle doğrudan iletişim kurma ve kariyer planlarını şekillendirme şansı bulacak.