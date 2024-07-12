Sağlık-Sen’den 3+1 Sistemine 'Becayiş' Önerisi

Yayınlanma: 12.07.2024 - 16:37

Güncelleme: 12.07.2024 - 16:37

Kamuda istihdam modeli olarak uygulanan 3+1 sisteminin kaldırılmasını isteyen ve yer değişikliği olan Becayiş modelini gündeme getiren Sağlık-Sen Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğan, model önerileri konusunda bilgiler verdi.

3+1 sisteminden dolayı hemşire, ebe gibi sağlık profesyonellerinin mağduriyet yaşadığını dile getiren Doğan, “663 sayılı KHK 45/A maddesine göre istihdam edilen sözleşmeli personel, kısıtlı bir şekilde uygulanan eş durumu nedeniyle yer değişikliği hariç dört yıl süreyle başka bir yere atanamamaktadır. 3 yılını doldurup devlet memurluğu kadrosuna geçen personel, Sağlık Bakanlığı Atama ve Yer Değişikliği Yönetmeliğinde yer alan eş durumu, sağlık durumu ve can güvenliği mazeret tayinlerini yapabilmektedir. Diğer tayinler içinse 3+1 süresi olan toplam 4 yılını tamamlaması gerekmektedir. Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda, personelin karşılıklı olarak yer değişikliği yapabileceği yer almaktadır. Ancak bu madde şu anda uygulanmamaktadır. Atandıkları yerde uzun süre boyunca yer değişikliği hakkı elde edemeyen çalışanların mağduriyetine sebep olan bu sistemin değiştirilmesi gerekmektedir” ifadelerini kullandı.

“KAMUDA YALNIZCA KADROLU İSTİHDAM MODELİ UYGULANMALI''

Sağlık-Sen’in Sağlık Bakanlığı Yer Değişikliği Talep Toplama Platformu’nu kurduğunu dile getiren Doğan, “3+1 sisteminin istihdam politikası olarak uygulanması mağduriyet oluşturuyor. Bu sistemin değiştirilmesi için mücadele ediyoruz, kamuda yalnızca kadrolu istihdam modeli uygulanmalı. Bu süreçte de karşılıklı yer değiştirme (Becayiş) yapılabilmesinin önü açılmalı. Bu nedenle Sağlık Bakanlığı Yer Değişikliği Talep Toplama Platformu’nu kurduk, kısa süre içinde talepleri almaya başlayacağız. Platform ile Sağlık Bakanlığı’nda görevli sağlık profesyonellerinin yer değişikliği taleplerinin daha hızlı ve güvenilir şekilde karar mercilerine iletilmesini sağlayacağız. Karşılıklı eşleşmeleri ve model önerimizi Cumhurbaşkanlığı başta olmak üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı yetkilileriyle paylaşacağız” şeklinde konuştu.

Üniversite hastaneleri için kurdukları Talep Toplama Platformuna yoğun ilginin olduğunu hatırlatan Doğan, “Üniversite hastaneleri için kurduğumuz platform YÖK tarafından örnek alındı ve YÖK bu konuda adım attı. Yakın zamanda bu atılan adımın olumlu sonuçlarını alacağımızı düşünüyor ve gelişmeleri takip ediyoruz. Sağlık Bakanlığı için de gerekli adımların atılması için mücadelemizi sürdürüyoruz” ifadelerini kullandı.