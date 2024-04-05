Sağlıkçı maaşları tırpanlanıyor

Ramazan Bayramı, bu yıl 10-12 Nisan tarihlerinde kutlanacak.

Merve Kılıç
Yayınlanma: 05.04.2024 - 04:00
Sağlıkçı maaşları tırpanlanıyor
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8 ve 9 Nisan günlerinin, Ramazan Bayramı tatili ile birleştirilmesi nedeniyle bu tarihlerde tüm kamu çalışanlarının idari izinli sayılmalarına karar verildi.

Sağlık ve sosyal hizmet sunumu, bu tarihlerde bazı hizmetler bakımından “nöbet usulü” yerine getiriliyor. Nisan 2024 dönemi içerisinde toplam normal çalışma saatlerinin 128 saat üzerinden hesaplanması gerekirken 140 saat üzerinden hesaplanmasına tepki gösteren Genel Sağlık-İş Sendikası Genel Başkanı Derya Uğur, “Eşitlik ilkesine” aykırı bir uygulama ortaya çıkmakta” dedi.


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