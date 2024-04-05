Sağlıkçı maaşları tırpanlanıyor
Ramazan Bayramı, bu yıl 10-12 Nisan tarihlerinde kutlanacak.
8 ve 9 Nisan günlerinin, Ramazan Bayramı tatili ile birleştirilmesi nedeniyle bu tarihlerde tüm kamu çalışanlarının idari izinli sayılmalarına karar verildi.
Sağlık ve
sosyal hizmet sunumu, bu
tarihlerde bazı hizmetler
bakımından “nöbet usulü”
yerine getiriliyor. Nisan
2024 dönemi içerisinde
toplam normal çalışma
saatlerinin 128 saat
üzerinden hesaplanması
gerekirken 140 saat
üzerinden hesaplanmasına
tepki gösteren Genel
Sağlık-İş Sendikası Genel
Başkanı Derya Uğur,
“Eşitlik ilkesine” aykırı
bir uygulama ortaya
çıkmakta” dedi.
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