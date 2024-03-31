Rahatsızlanan müşahide ilk müdahaleyi doktor başkan adayı yaptı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir okulda görevli müşahit, epilepsi nöbeti geçirdi. Başını yere çarpan müşahit, ilk müdahalesini CHP Belediye Başkanı Adayı doktor Niyazi Nefi Kara'nın yapmasının ardından hastaneye götürüldü.

DHA
Yayınlanma: 31.03.2024 - 18:34
Rahatsızlanan müşahide ilk müdahaleyi doktor başkan adayı yaptı
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Manavgat Atatürk İlkokulu'nda görevli kimliği öğrenilemeyen sandık müşahidi, oy kullanma işlemleri sürerken epilepsi nöbeti geçirdi.

Düşüp başını yere vuran müşahide ilk müdahaleyi, o sırada sandıkları ziyaret amacıyla okulda bulunan CHP Manavgat Belediye Başkanı Adayı doktor Niyazi Nefi Kara yaptı.

Müşahit, ihbar üzerine okula gelen sağlık görevlileri tarafından özel hastaneye götürüldü. Müşahidin tedavisinin sürdüğü öğrenildi. 


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