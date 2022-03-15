Sağlıkçılar, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘Giderlerse gitsinler’ açıklamasına yanıt verdi: 'Biz değil, siz gidiyorsunuz'
Sağlık çalışanları, 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle İstanbul’da yaptıkları eylemde, “Ekonominin de sağlığın da AKP yüzünden çöktü” vurguladı.
Sağlık çalışanları 14 Mart Tıp Bayramı’nı grevle karşıladı.
Hekimler özlük haklarının, ücretlerinin ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi talebiyle dün ve bugün iş bıraktı. İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde eylem yapan sağlık çalışanları, “Hiçbir yere gitmiyoruz” ve “AKP sağlığa zararlıdır” sloganlarıyla üniversite bahçesinde yürüyüş yaptı.
Eyleme, Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, DİSK Genel Başkanı Dr. Arzu Çerkezoğlu, İstanbul Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Pınar Saip, sağlık sendikaları ve sağlık çalışanları katıldı. Sağlık sendikaları ve kurumların ortak açıklamasını okuyan Prof. Dr. Pınar Saip, “Emeğimiz, haklarımız, sağlığımız ve geleceğimiz için 14-15 Mart’ta görevdeyiz. Bugünü bayram tadında geçirmemiz gerekirken yine görevdeyiz ve haklarımız için mücadele ediyoruz. Toplum sağlığını korumak bir yana, daha da riske atan bu sağlık sisteminin yürütücüleri, ne bizim emeğimizi ne de toplumun sağlığını umursamaktadır. İş zenginleri korumaya gelince hiçbir sınır tanımamaktadır. Bir de ‘Gidiyorlarsa gitsinler’ demişlerdir” dedi. Saip, “Salgın döneminde bilimsel olmayan salgın yönetiminize rağmen, biz tüm fedakârlığımız ile buradaydık. Önceden olduğu gibi yarın da burada olacağız. Siz emeğimizi görmezden gelmeye devam ettikçe, bizler de tüm haklılığımız ile sizin karşınızda durmaya, emeğimize ve geleceğimize sahip çıkmaya devam edeceğiz” diye konuştu.
‘HAKLARIMIZI İSTİYORUZ’
İstanbul Tabip Odası’ndan Dr. Osman Öztürk ise “Biz haklarımızı istiyoruz, onlar ‘gitsinler’ diyor. Bugün gösterdik ki hiçbir yere gitmiyoruz ve tehditlerden korkmuyoruz. Biz gitmiyoruz ama siz gidiyorsunuz. Gidiyor gitmekte olan” ifadelerini kullandı. DİSK Genel Başkanı Dr. Arzu Çerkezoğlu da,“ Hak grevi nasıl yapılırmış herkes görsün. Türkiye’nin dört bir yanında sağlık emekçileri olarak haklarımıza sahip çıkmak için ‘Emek bizim, söz bizim, bu memleket bizim’ diyerek grevdeyiz. Sağlık Bakanı’na da diyoruz ki: ‘Meclis açıldığında, bizlere mektup göndermek yerine, sağlık emekçilerinin haklarını güvence altına alacak yasal düzenlemeleri derhal getirin” dedi.
Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde iş bırakan yaklaşık 150 sağlık çalışanı “Emek bizim söz bizim, hakkımızı istiyoruz hiçbir yere gitmiyoruz” dedi.
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