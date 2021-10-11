Sağlıkçılar Sağlık Müdürlüğü önünde eylem yaptı

11 Ekim 2021 Pazartesi, 16:14

DİSK, Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün il sağlık müdürlüklerine gönderdiği ve sağlık işçilerinin vardiyalarının 12 saatlik nöbetler yerine 8 saatlik üçlü vardiya şeklinde düzenlenmesi istenen ‘Çalışma Esasları’ konulu yazısına karşı Fatih’te bulunan İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü önünde eylem yapıldı. DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu’nda katıldığı eylemde “Pandemi ile mücadele haklarımızın iyileşmesini beklerken gece çalışma farkımız göz diken üçlü vardiya sistemi kabul edilemez” pankartı açıldı.

“İnsanca yaşamak, insanca çalışmak istiyoruz”, “Köle değil işçiyiz”, “Sağlıkçıların hakkı ödenmez dediler, ödemediler” dövizlerinin taşındığı eylemde “Sağlık işçisi köle değildir” sloganları atıldı. Eylemde açıklama yapan Devrimci Sağlık İş Sendikası Genel Sekreteri Erdoğan Demir, yapılan vardiya düzenlemesinin altında imzası olanları hastanede bir gün geçirmeye davet etti.

'SAĞLIK ÇALIŞANLARINA MALİYET GÖZÜYLE BAKILIYOR'

Demir devamında şöyle konuştu: “Sağlık işçilerinin iş yükünü artıracak, pandemi sürecinde bulaş riskini artıracak şekilde daha fazla gün işe gelmesine neden olacak üçlü vardiya dayatması kabul edilemez! Bakanlığın hesabına göre gece fazla çalışması yapılmayacak ve işçiler daha fazla gün işe gelmelerine rağmen ücretlerinde önceki aylara göre düşüşler yaşanabilecektir. Sağlık hizmeti üreten sağlık çalışanlarına maliyet gözüyle bakan, hastanelerde bu personel sayısı ile bu vardiya sistemi döner mi diye düşünmeyen, dönse bile iş yükü nasıl etkilenir diye düşünmeden Sağlık Bakanlığında, oturduğu binadan bir bürokratın hazırladığı bu değişiklik kabul edilemez, derhal kaldırılmalıdır.”

‘MASA BAŞINDA ÇIKARILAN DÜZENLEME’

Çerkezoğlu da yaptığı açıklamada “Gece gündüz, canla başla çalışan sağlık işçilerini yok sayarak çalışma ve yaşam koşulları bu kadar ağırlaştıran bu tür düzenlemelerden derhal vazgeçilmezi gerekiyor. Bize reva görülen bu koşullara, yaklaşıma teslim olmayacağız. Hastanelerdeki doğal hayattan hiçbir haberi olmayanların masa başında çıkardığı bu düzenlemenin derhal iptal edilmesi için Sağlık Bakanlığı düzeyinde girişimlerimiz devam ediyor” ifadelerini kullandı.