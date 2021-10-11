Altın yatırımcısını üzecek tahmin

11 Ekim 2021 Pazartesi, 12:33

ABN Amro analistleri yayımlanan raporda bugün itibarıyla 1.755 dolar olan altının ons fiyatının 2021 sonunda 1.700, 2022 sonunda ise 1.500 dolara düşmesini beklediğini bildirdi. Sıkılaşan para politikaları, artan tahvil getirileri ve güçlenen dolar bu beklentinin 3 nedeni olarak gösterildi.

ABN Amro'nun son fiyat tahmininin gerçekleşmesi durumunda altının 2021 sonuna kadar yüzde 3.2, 2022 sonuna kadar ise yüzde 14.5 değer kaybetmesi anlamına gelir.

FAİZ ARTIRIMI



Analistler söz konusu düşüş beklentisinin 3 nedeni olduğunu belirtti. Bunlardan ilki başta Fed olmak üzere dünya genelinde para politikalarının sıkılaşacağına yönelik beklenti. Raporda Fed'in 2023 başında faiz artırımlarına başlanmasının beklendiği belirtildi. İngiltere ve Kanada merkez bankalarının ise muhtemelen Fed'den daha erken bir tarihte faiz artırıma gideceği öngörüsünde bulunuldu.

FİYATLARI OLUMSUZ ETKİLEYECEK

ABD tahvillerinin getirilerindeki artışlar ise altındaki düşüş beklentisinin ikinci nedeni olarak gösterildi. Raporda 2 yıllık tahvil getirisinin piyasa beklentisi üzerinde artabileceği, bunun yanında ABD'deki enflasyon baskısının da azalacağı ifade edildi. Bu gelişmeler altına talebi düşürebileceği için fiyatları olumsuz etkilemesi bekleniyor.

DOLAR YÜKSELECEK

Raporda son olarak ise doların güçlenmeye devam etmesinin beklendiği belirtildi. Doların yükselmesi tarihsel olarak altın fiyatlarında düşüşe yol açıyor.