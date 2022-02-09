Sağlıkçılar, yurt genelinde iş bıraktı, sokağa çıktı

09 Şubat 2022 Çarşamba, 04:00

İstanbul Cerrahpaşa Üniversitesi Hastanesi’nde iş bırakan sağlıkçılar “Oyalama değil, hakkımızı istiyoruz” sloganları attı. İstanbul Tabip Odası Genel Sekreteri Prof. Dr. Osman Küçükosmanoğlu, “Ücretlerimizin özlük haklarımızın iyileştirilmesini istiyoruz. Diyoruz ki biz karanlığa karşı önlüğümüzün beyazına, özlük haklarımıza ve halkın sağlık hakkına sahip çıkıyoruz. İnsanca yaşayacak gelir istiyoruz” ifadelerini kullandı.

İstanbul Eczacılar Odası Başkanı Pınar Özcan da “Verilen sözlerin tutulmasını istiyoruz. Bugün yine kamu otoritesine sesleniyoruz; geri çekilen yasa tasarısının bir an önce meclise getirilerek yasalaşmasını istiyoruz. Tüm sağlık mensuplarının haklarının verilmesini talep ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet’e konuşan Prof. Dr. Pınar Saip, “Biz hekimler açısından baktığımızda mesleki değerlerimize uygun koşullar da çalışmıyoruz. Hekimler ülkeden ne yazık ki gidiyorlar. Son 20 ayda kamudan 9 bin hekim ayrıldı. Bunların 3 bini mesleği bıraktı. Genç hekimlerimiz yoğun oranda yurtdışına gidiyorlar. Emeğimizin karşılığını alamıyoruz. Güvenceli ve güvenli koşullar istiyoruz” dedi. Sağlık emekçileri eylemin sonunda “umudumuzu tüketmedik” diyerek gökyüzüne beyaz balonlar bıraktı.