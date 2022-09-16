Sağlıkçılardan İl sağlık müdürlüğü önünde protesto
İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü önünde toplanan sağlık çalışanları, son zamanlarda açıklanan sağlık reformunun yeterli olmadığını belirterek eylem yaptı.
Sağlık çalışanları, İstanbul Esenyurt Devlet Hastanesi'nde sessiz olmaları konusunda uyardığı hasta yakınları tarafından uğradığı bıçaklı saldırı sonucu yaşamını yitiren güvenlik görevlisi Tuğrul Okutan için saygı duruşunda bulundu.
Daha sonra, İSAHED ve Türk Sağlık Sen üyeleri, son günlerde açıklanan "Beyaz Reform" adlı sağlık reformunun çalışma şartlarını iyileştirmediğini, ücretlerin yeterli olmadığı ve unvanlarının hiçe sayıldığını iddia ederek basın açıklaması yaptı.
Grup adına İSAHED yönetim Kurulu Başkanı Vildan Aydın, yaptığı basın açıklamasında, "Henüz 2 gün önce bir arkadaşımızı daha kurban verdiğimiz, sağlıkta şiddet terörünü önleyin. Hizmet sunanın ve hizmet alanın hak ettiği sağlık sistemini tesis etmek için sahanın sesine kulak verin. Aksi hiçbir uygulama bizim nezdimizde ne teşvik ne de reform değildir" dedi.
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