Doktor göçü artarak devam ediyor: İlk 10 ayda 2 bin 541 doktor gitti!
2022'de 'iyi hal belgesi' alan doktor sayısı 2 bin 154 iken, TTB 2023 yılının sadece ilk 10 ayında yapılan başvurunun 2 bin 541 olduğunu açıkladı.
Doktorların yurtdışına göçü artarak devam ediyor. Türk Tabipleri Birliği (TTB) doktorların yurtdışında çalışabilmeleri için almaları gereken “iyi hal belgesi” başvurusuyla ilgili güncel verileri açıkladı.
2022'DE BAŞVURU SAYISI 2 BİN 154'TÜ
TBB’nin verilerine göre Ekim ayında; 256 doktor yurtdışına gitmek için iyi hal belgesi aldı. Böylece 2023'ün ilk 10 ayında yurtdışına gitmek için iyi hal belgesi alan doktor sayısı 2 bin 541 oldu. 2022 yılında iyi hal belgesi alan doktor sayısı 2 bin 154 olarak açıklanmıştı.
TTB'DEN ÇAĞRI!
TBB’den yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
“Hekim göçünün başlıca sebeplerinden sağlıkta şiddete karşı mücadeleyi sürdürüyor, tüm hekimleri ‘TTB Yanımda’ uygulamasını indirerek çalışma ortamlarında dayanışma ile güvende olmaya çağırıyoruz.”
açıklama başvuru belge Doktor doktorlar göç hekim iyi hal belgesi Sağlık sağlıkta şiddet TTB Türk Tabipleri Birliği yurtdışı
En Çok Okunan Haberler
-
- İnan Kıraç, kızını evlatlıktan reddetti
- Gözaltına alınmadan önceki son paylaşımı gündem oldu
- Dünyaca ünlü ekonomistten çarpıcı tahmin!
- Dilan Polat ve Engin Polat gözaltında
- İsrail’i hedef aldıklarını açıkladılar!
- Tedavi için Küba'ya giden Tanyeli yaşadıklarını anlattı
- Okullarda müfredat değişiyor!
- Bakan Tunç'tan 'Can Atalay' açıklaması
- Türkiye'nin konuştuğu çift gözaltında!
- Tolga Şardan ve Dinçer Gökçe'ye gözaltı