Sağlıkta şiddet bu seferde Ankara Keçiören Eğitim Araştırma Hastanesi'nde: 'Bedavadan para alıyorsun' deyip saldırmaya çalıştı

13 Temmuz 2022 Çarşamba, 16:45

Konya’da görev başında hasta yakını tarafından öldürülen doktor Ekrem Karakaya’nın sonrasında sağlık çalışanlarına şiddet devam ediyor.

Dün, Adana Çukurova Devlet Hastanesi Acil Servisi yaklaşık 50 kişilik bir grup tarafından basılırken bu kez de Ankara Keçiören Eğitim Araştırma Hastanesi'nde meydana geldi.

Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Muhammed Keskin'in paylaştığı videoda sağlık çalışanının "Bu işi yapacak olan yok" sözlerine hastanın "Nasıl yok" cevabı duyulurken hastanın cevabı tepki çekti.

Hasta, "Senin gibi oturup da bedavadan para alan insanlar…” sözlerine sağlık çalışanı, “Günde 40 saat çalışıyorum, sen kimsin?” yanıtını veriyor.

Hastanın sağlık çalışanının üstüne yürüdüğü görülen videoda güvenlik görevlileri müdahale ediyor.

“EL CERRAHI TARLADA YETİŞMİYOR”

Doç. Dr. Muhammed Keskin ise “İnsanlar el cerrahlığının 19 yıllık bir süreç istediğini bilmeyip tarlada yetiştiğini zannediyor galiba. Pırlantadan değerli insanların yaşadıklarına bir bakın. “Hastaneye gelen her hasta benim hastamdır” diyenler el cerrahlarını hangi kefeye koyuyor acaba?” ifadelerini kullandı.