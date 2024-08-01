Sağlıkta şiddet sürüyor: Sağlık çalışanına saldırdılar!
Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kızlarının kimliği kırık olduğu için geri çevrilen aile, hastane çalışanlarına saldırdı.
Olay, dün öğle saatlerinde Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşandı. İddiaya göre, hastane çalışanları; kızları için hastaneye gelen aileye, kızlarının kimliğinin kullanıma uygun olmayacak şekilde kırık, çip kısmında ise eksiklerin olduğunu, bu yüzden işlem yapamayacaklarını söyledi.
Duruma sinirlenen hastanın anne ve babası hastane çalışanlarıyla tartıştı. Tartışmanın büyümesiyle birlikte saldırganlar küfür ederek hastane çalışanlarına saldırdı.
Çalışanların içinde bulunduğu odanın camını kıran hasta yakınlarını hastanenin güvenlik görevlileri hastaneden çıkarıldı.
Olay anları ise bir başka hastanın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
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