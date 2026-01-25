Sağlıktaki KÖİ harcamaları; kanser ve bağımlılıkla mücadele bütçesinin toplamını geçti: Sağlıkta öncelik şirketlere

Sağlık Bakanlığı’nın paylaştığı mali tablolara göre; şehir hastanelerinin harcamalarını içeren kamu özel iş birliği (KÖİ) modeli ile yapılan sağlık tesislerine yönelik faaliyetler için 2025 yılında 111 milyar 100 milyon 278 bin 974 lira ödendi. Devletin hizmet bedeli vermediği hastanelerin yapım, tefrişat ve onarımı için ise 137 milyar 635 milyon 647 bin 914 TL harcandı.

Tablolarda kamu özel iş birliği modeli için yapılan harcamaların pek çok sağlık hizmetini geride bırakması dikkat çekti. Buna göre; 2025’te bağımlılıkla mücadele için 2 milyar 27 milyon 472 bin 675 TL ödendi. Yani sağlıktaki KÖİ projelerinin bir yıllık harcaması, bağımlılıkla mücadele bütçesinin yaklaşık 54 katına ulaştı. Yine tablolara göre geçen yıl kanserle mücadele faaliyetleri 315 milyon 117 bin 914 TL ödendi. Böylece kanserle mücadele bütçesi, KÖİ harcamalarının yaklaşık 352 kat altında kaldı. Aynı şekilde geçen yıl aşılama hizmetleri için 11 milyar 405 milyon 294 bin 659 TL harcandığı görüldü.

Yani KÖİ harcamaları, aşılama harcamalarını 9’a katladı. Öte yandan; yine tablolara göre; Sağlık Bakanlığı sağlıklı beslenme ve fiziksel aktiviteye yönelik faaliyetler için 2025’te 9 milyon 261 bin 522 TL harcadı.

Böylece şehir hastanelerinin olduğu KÖİ projeleri için harcanan bütçe; sağlıklı beslenmeye yönelik bütçeyi 10 bin katını aştı.

Genel olarak bakıldığında ise; kanserle mücadele, bağımlılığı önleme, aşılama hizmetleri ve sağlıklı beslenme ile fiziksel aktiviteye yönelik faaliyetler için ayrılan toplam bütçe; bakanlığın KÖİ için harcadığı paranın yaklaşık 97 milyar TL altında kaldı.