Şahan Gökbakar'dan Kerem Kınık'a 'Bye bye' göndermesi
Ünlü komedyen Şahan Gökbakar, çadır satışı skandalının ardından bugün istifa eden Kızılay Başkanı Kerem Kınık'a Twitter hesabından, 'Bye Bye Love' parçasıyla göndermede bulundu.
Türkiye'yi sarsan ve 50 bini aşkın yurttaşın hayatını kaybettiği Kahramanmaraş merkezli depremlerin 3. gününde, AHBAP Derneği'ne çadır sattığı Cumhuriyet tarafından ortaya çıkarılan Kızılay Başkanı Kerem Kınık, depremin üzerinden 3 ay geçtikten sonra istifa etti.
Çadır satışı skandalının ardından ünlü komedyen Şahan Gökbakar, sosyal medya hesabından Kerem Kınık'a tepki göstermiş, Kınık'ın kendisine cevap vermesiyle polemik büyümüştü.
Son olarak Kınık'ın istifasının ardından ünlü komedyen sosyal medya hesabından göndermede bulundu. Gökbakar, Kınık'ın olduğu bir video paylaşarak Everly Brothers müzik grubunun 'Bye Bye Love' şarkısını ekledi.
Gökbakar, söz konusu paylaşımında, "Bye bye yarışmayan adam" notunu yazdı.
Bye bye yarışmayan adam????. pic.twitter.com/AwnYCpxjik— Şahan Gökbakar (@sgokbakar) May 12, 2023
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