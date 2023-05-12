Şahan Gökbakar'dan Kerem Kınık'a 'Bye bye' göndermesi

Ünlü komedyen Şahan Gökbakar, çadır satışı skandalının ardından bugün istifa eden Kızılay Başkanı Kerem Kınık'a Twitter hesabından, 'Bye Bye Love' parçasıyla göndermede bulundu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.05.2023 - 23:01
Şahan Gökbakar'dan Kerem Kınık'a 'Bye bye' göndermesi
Abone Ol google-news

Türkiye'yi sarsan ve 50 bini aşkın yurttaşın hayatını kaybettiği Kahramanmaraş merkezli depremlerin 3. gününde, AHBAP Derneği'ne çadır sattığı Cumhuriyet tarafından ortaya çıkarılan Kızılay Başkanı Kerem Kınık, depremin üzerinden 3 ay geçtikten sonra istifa etti. 

Çadır satışı skandalının ardından ünlü komedyen Şahan Gökbakar, sosyal medya hesabından Kerem Kınık'a tepki göstermiş, Kınık'ın kendisine cevap vermesiyle polemik büyümüştü. 

Son olarak Kınık'ın istifasının ardından ünlü komedyen sosyal medya hesabından göndermede bulundu. Gökbakar, Kınık'ın olduğu bir video paylaşarak Everly Brothers müzik grubunun 'Bye Bye Love' şarkısını ekledi. 

Gökbakar, söz konusu paylaşımında, "Bye bye yarışmayan adam" notunu yazdı.


Şahan Gökbakar Kerem Kınık Kızılay

İlgili Haberler

Şahan Gökbakar, Erdoğan'ın 'formatını' tiye aldı: 'Bir soru da ben sorabilir miyim?'

Şahan Gökbakar, Erdoğan'ın 'formatını' tiye aldı: 'Bir soru da ben sorabilir miyim?'
Muharrem İnce'nin adaylıktan çekilmesinin ardından Şahan Gökbakar'dan dikkat çeken paylaşım: 'Hoş geldin, güle güle...'

Muharrem İnce'nin adaylıktan çekilmesinin ardından Şahan Gökbakar'dan dikkat çeken paylaşım: 'Hoş geldin, güle güle...'
Şahan Gökbakar'dan Kızılay Başkanı Kerem Kınık'a: 'Seni aday maday da yapmadılar değil mi?'

Şahan Gökbakar'dan Kızılay Başkanı Kerem Kınık'a: 'Seni aday maday da yapmadılar değil mi?'

En Çok Okunan Haberler