Şahan Gökbakar, Erdoğan'ın 'formatını' tiye aldı: 'Bir soru da ben sorabilir miyim?'

Yayınlanma: 12.05.2023 - 08:54

Güncelleme: 12.05.2023 - 08:54

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gençlerle 'soru-cevap' yaptığı program dün saat 21.00'de yayınlandı. Programa katılan gençlerin AKP teşkilatlarından olduğu ve soruların özellikle seçildiği iddiası sosyal medyada gündeme geldi.

Oyuncu ve komedyen Şahan Gökbakar da önceden hazırlanmış sorular sorulduğu öne sürülen yayını tiye alan bir paylaşım yaptı.

“SEÇME GENÇLERE EZBERLETİLMİŞ SORULAR”

Gökbakar, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Sayın CB'nına gençlerin soruları bir zamanların 'Gerçek Kesit' programını hatırlattı. Seçme gençlere, ezberletilmiş sorular ve tonlamalar aynı oradaki canlandırmalar gibi???? Yalnız 'alternatif genç' kostümü tam olmamış. Bu çocuğa niye 5 yaş kız çocuğu plaj şapkası giydirdiniz?"

Sayın CB'nına gençlerin soruları bir zamanların "Gerçek Kesit" programını hatırlattı. Seçme gençlere, ezberletilmiş sorular ve tonlamalar aynı oradaki canlandırmalar gibi??. Yanlız "alternatif genç" kostümü tam olmamış.Bu çocuga niye 5 yaş kız çocugu plaj sapkası giydirdiniz? pic.twitter.com/GeGiskBoZK — Şahan Gökbakar (@sgokbakar) May 11, 2023

O PAYLAŞIM GÜNDEM OLDU

Gökbakar, 'Bir soru da ben sorabilir miyim?' notuyla yaptığı diğer paylaşımda da; başındaki yeşil şapkayla dikkat çeken ve programa inandırıcılık katmak için seçildiği öne sürülen genci tiye alan fotoğraf paylaştı.

Söz konusu paylaşım Twitter'da gündem oldu.