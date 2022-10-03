Şile'de korku dolu anlar: Mahsur kalan kanocuları Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı

03 Ekim 2022 Pazartesi, 12:50

Şile Akçakese Mahallesi’nde bulunan sahilde, 2 Ekim Pazar günü saat 10.30 sıralarında; kano tutkunu iki kişi denize açılınca aniden bastıran yağış ve rüzgar nedeniyle bölge yakınında bulunan İmrenli koyuna sığındı.

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

İmrenli mahallesi Kesikkaya koyuna sığınarak karaya çıkmayı başaran iki kano tutkunu bölgenin sarp kayalık olması sebebiyle karayoluna çıkamadı.

Olayı gören yurttaşların ihbarı üzerine kısa sürede Şile Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığına bağlı ekipler olay yerine giderek mahsur kalan iki kişiyi ve kanoyu kendi botlarına alarak kurtardı.

O anlar ise bir yurttaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Şahısların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.