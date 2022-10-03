Şile'de korku dolu anlar: Mahsur kalan kanocuları Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı
İstanbul Şile’de kano ile denize açıldıktan sonra sabah saatlerinde aniden bastıran yağmur ve rüzgar nedeniyle kıyıya çıkamayan iki kişiyi Şile Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı sahil ekipleri kurtardı. O anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
Şile Akçakese Mahallesi’nde bulunan sahilde, 2 Ekim Pazar günü saat 10.30 sıralarında; kano tutkunu iki kişi denize açılınca aniden bastıran yağış ve rüzgar nedeniyle bölge yakınında bulunan İmrenli koyuna sığındı.
SAĞLIK DURUMLARI İYİ
İmrenli mahallesi Kesikkaya koyuna sığınarak karaya çıkmayı başaran iki kano tutkunu bölgenin sarp kayalık olması sebebiyle karayoluna çıkamadı.
Olayı gören yurttaşların ihbarı üzerine kısa sürede Şile Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığına bağlı ekipler olay yerine giderek mahsur kalan iki kişiyi ve kanoyu kendi botlarına alarak kurtardı.
O anlar ise bir yurttaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Şahısların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
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