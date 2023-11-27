Sahilde bir aylık bebek cesedi bulundu

Antalya'nın Alanya ilçesinde sahilde Bir aylık olduğu değerlendirilen bebek cesedi bulundu.

AA
Yayınlanma: 27.11.2023 - 16:11
Sahilde bir aylık bebek cesedi bulundu
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Kargıcak Mahallesi'nin sahil kısmında bebek cesedi olduğunu fark edenler durumu, İlçe Jandarma Komutanlığına bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

Bir aylık olduğu değerlendirilen kız bebeğin cesedi, incelemenin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Antalya Alanya bebek ceset

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