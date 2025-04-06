Sahilde boş roket mermisi bulundu!
Hatay'ın Samandağ ilçesindeki sahilde, boş roket mermisi bulundu.
Hatay'da sahilde dolaşan yurttaşlar, kıyıya vurmuş roket mermisini görerek, 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ekiplerince yapılan incelemede merminin boş olduğu belirlendi.
Roket mermisini muhafaza altına alan ekipler, olaya ilişkin araştırma başlattı.
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