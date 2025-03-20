Tel Aviv alarmda: Hamas’tan İsrail’e roket saldırısı

İsrail ordusunun Gazze’ye yönelik saldırılarına yanıt olarak Hamas, Tel Aviv’e uzun menzilli roketler fırlattığını açıkladı. İsrail Savunma Kuvvetleri, bazı roketlerin hava savunma sistemleri tarafından etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Tel Aviv alarmda: Hamas’tan İsrail’e roket saldırısı
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Dış Haberler Servisi
Yayınlanma: 20.03.2025 - 15:26

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Hamas’ın Gazze Şeridi’nden İsrail’in merkezine üç uzun menzilli roket fırlattığını duyurdu.

IDF’nin açıklamasına göre, fırlatılan roketlerden biri hava savunma sistemleri tarafından imha edilirken, diğer ikisi açık alanlara düştü.

Saldırı sonrası bölgede sirenler çalarken, halkın sığınaklara yöneldiği bildirildi.

İsrail basınında yer alan haberlere göre, roketlerin fırlatılmasının ardından Rishon Lezion bölgesine şarapnel parçaları düştü. 

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, bir roket parçasının şehir merkezindeki bir caddeye isabet ettiği görüldü.

HAMAS SALDIRIYI ÜSTLENDİ

Hamas’ın askeri kanadı El Kassam Tugayları, saldırının sorumluluğunu üstlendi. 

Yapılan açıklamada, “Siyonistlerin sivillere yönelik katliamlarına karşılık olarak Tel Aviv’i M90 füzeleriyle bombaladık” ifadeleri kullanıldı.

Hamas’ın saldırısı, İsrail’in Gazze Şeridi’nde yeniden başlattığı saldırıların ardından geldi.


Etiketler: #gazze #israil

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