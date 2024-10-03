Sahilde korkutan görüntüler: Karadeniz’in rengi kırmızıya dönüştü
Karadeniz’deki çöpler, dalgalarla Bartın’ın İnkumu beldesindeki sahile sürüklendi. Sahile vuran çöpler arasında tıbbi atıklar da dikkat çekerken, çamurlu akan Bartın Irmağı’nın döküldüğü bölgede denizin rengi kırmızıya dönüştü.
Bartın’da 3 gündür etkili olan sağanak yağış ve fırtınanın etkisiyle Karadeniz’e atılan çöpler, dev dalgalarla sahillere sürüklendi. Dalgaların Bartın’ın İnkumu beldesindeki sahile taşıdığı çöpler arasında evsel atıklar, ağaç odun, metal atıklar, plastik, metal kap ve bidonların yanı sıra tıbbi atıkların da yer alması dikkat çekti.
Korkutan görüntülere neden olan sahilde Bartın Belediye personeli tarafından temizlik çalışmaları başlatıldı. Tırmıklarla belli yerlere toplanan atık ve çöpler, iş makineleri yardımıyla kamyonlara yüklenerek, çöplüğe götürülüyor.
DENİZİN RENGİ KIRMIZIYA DÖNDÜ
Fırtına ve yağışlı havada coşan Karadeniz, havanın normale dönmesi üzerine duruldu. Bartın’da günlerdir etkisini sürdüren yağışın ardından Bartın Irmağı, çamurlu bir şekilde akmaya devam ederken, ırmağın denize döküldüğü bölgede suyun rengi maviden kırmızı renge dönüştü.
Sabah saatlerinde sadece Karadeniz ve ırmağın buluştuğu noktada görülen kırmızılık, gün içerisinde daha da geniş alana yayıldı.
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