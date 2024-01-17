Sahilde parçalanmış ve çürümüş bir ceset bulundu
Antalya’nın Manavgat ilçesinde sahilde cinsiyeti ve kimliği belirlenemeyen başı ve sağ kolu olmayan çürümüş bir ceset bulundu.
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Olay, ilçeye bağlı Çenger Mahallesi sahilinde yaşandı.
Çenger Mahallesi’nde bulunan Amelya Beach Otel çalışanlarının ihbarı üzerine Çenger Jandarma Karakolu ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri olay yerine sevk edildi.
Ceset, Jandarma Olay Yeri İnceleme, Adli Tabip ve Cumhuriyet Savcısının incelemelerinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
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